مقتل قيادي بارز من حركة الشباب في عملية عسكرية بجنوب الصومال

مقديشو- (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي بارز في صفوف "مليشيات الخوارج" خلال عملية عسكرية مشتركة لقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية والشركاء الدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن الوزير فقي قوله، في مؤتمر صحفي اليوم: "قتل القيادي المدعو عبدالله حسن عبدي عُسبلي في العملية العسكرية المخططة التي جرت في منطقة كونيا برو بمحافظة شبيلى السفلى".

وأوضح الوزير أن القيادي المعروف بـ"عبدالله واداد" متورط في قتل العديد من رجال الأعمال، وإعداد تفجيرات إرهابية، بالإضافة إلى نهب ممتلكات المواطنين وزعزعة الأمن والإستقرار في البلاد.

وتشير مقديشو بعبارة"ميليشيا الخوارج" إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.