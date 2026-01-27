إعلان

مقتل قيادي بارز من حركة الشباب في عملية عسكرية بجنوب الصومال

كتب : مصراوي

02:36 م 27/01/2026

أحمد معلم فقي وزير الدفاع الصومالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مقديشو- (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، اليوم الثلاثاء، مقتل قيادي بارز في صفوف "مليشيات الخوارج" خلال عملية عسكرية مشتركة لقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية والشركاء الدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن الوزير فقي قوله، في مؤتمر صحفي اليوم: "قتل القيادي المدعو عبدالله حسن عبدي عُسبلي في العملية العسكرية المخططة التي جرت في منطقة كونيا برو بمحافظة شبيلى السفلى".

وأوضح الوزير أن القيادي المعروف بـ"عبدالله واداد" متورط في قتل العديد من رجال الأعمال، وإعداد تفجيرات إرهابية، بالإضافة إلى نهب ممتلكات المواطنين وزعزعة الأمن والإستقرار في البلاد.

وتشير مقديشو بعبارة"ميليشيا الخوارج" إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي مليشيات الخوارج حركة الشباب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سكن لكل المصريين 7.. من لهم الأولوية في الحصول على الشقق؟
أخبار العقارات

سكن لكل المصريين 7.. من لهم الأولوية في الحصول على الشقق؟
مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
زووم

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
ليس كارتيرون.. شوبير يكشف موقف المدرب الأجنبي الجديد للزمالك
رياضة محلية

ليس كارتيرون.. شوبير يكشف موقف المدرب الأجنبي الجديد للزمالك
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
نصائح طبية

انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
محامٍ: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد "ممرضة فيديو الجثة" حتى لو كان تمثيلًا
حوادث وقضايا

محامٍ: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد "ممرضة فيديو الجثة" حتى لو كان تمثيلًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية