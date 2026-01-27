كتبت- منال المصري:

قال دويتشه بنك، أحد البنوك الألمانية العالمية، أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض أسعار الفائدة بين 5 و6% هذا العام، وسط تراجع المخاطر بشرط تسارع وتيرة الإصلاحات المالية أو ساءت الأوضاع العالمية.

وبحسب البنك، في مذكرة بحثية له نقلته عنه "إنتربرايز" اليوم، فإن هذا التوقع يعد أكثر تساهلاً من توقعاته لمسار البنك المركزي المصري حتى عام 2026.

خلال 2025 خفض البنك المركزي سعر الفائدة 7.25% على 5 مرات لأول مرة من 4 سنوات ونصف إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

ويتوقع دويتشه بنك انخفاض أسعار الفائدة إلى نطاق 14-15% بحلول نهاية هذا العام مع الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية.

ورجحت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية في بنك دويتشه، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض سعر الفائدة 1% في أول اجتماع خلال 2026 في 12 فبراير المقبل.

ويعد التوقيت بالغ الأهمية، إذ يُعقد الاجتماع قبل بدء شهر رمضان في 18 فبراير، وتكون الواردات الموسمية متوفرة بالفعل وقد يمنح ذلك البنك المركزي فرصة للتخفيف من حدة السياسة النقدية قبل أن تبدأ أي ضغوط موسمية على الأسعار، وفق ما قالته كالا.

وقد استقر التضخم عند 12.3% على أساس سنوي في ديسمبر، ويتوقع دويتشه بنك أن يسجل متوسط معدل التضخم حوالي 11% لعام 2026 - وهو ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) بحلول الربع الرابع، ولكنه يسير في اتجاه تنازلي واضح.