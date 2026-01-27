مباريات الأمس
عودة الشناوي وعثمان يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة

كتب : محمد خيري

03:43 م 27/01/2026
أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان.

وجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – جراديشار – محمد شكري – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أحمد عيد – طاهر محمد.

