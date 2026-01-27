انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟



يعتقد كثيرون أن نزلات البرد أمر عابر لا يستدعي القلق، وأن استمرار الرشح والسعال لأسابيع مسألة طبيعية يمكن التعايش معها، إلا أن الواقع الطبي يؤكد عكس ذلك.



استمرار أعراض البرد لأكثر من أسبوعين، قد يكون رسالة تحذير من الجسم بوجود مشكلة صحية أعمق تتطلب الانتباه وعدم التأجيل في التعامل معها.



وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن نزلات البرد الشائعة تستمر في الغالب ما بين 7 و10 أيام، وتبدأ أعراضها في التراجع التدريجي مع تحسن المناعة، أما إذا طال وقت الأعراض أو ازدادت حدتها، فغالبا ما يكون السبب خارج إطار "البرد التقليدي"، وقد يرتبط بمضاعفات أو تشخيص مختلف.



وأشار "بدران" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن من أكثر الأسباب شيوعا لتحول نزلة البرد إلى حالة ممتدة، انتقال العدوى من فيروسية إلى بكتيرية، وهو ما يحدث أحيانا في الجيوب الأنفية أو الشعب الهوائية، إضافة إلى الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن الذي يؤدي إلى انسداد الأنف والصداع المستمر وإفرازات أنفية كثيفة لا تختفي بسهولة.



وأضاف أن ضعف الجهاز المناعي يلعب دورا رئيسيا في إطالة مدة المرض، خاصة لدى من يعانون من الإرهاق المزمن، قلة النوم، سوء التغذية، أو أمراض مزمنة مثل السكري، فضلا عن حالات الحساسية الأنفية التي تتشابه أعراضها مع نزلات البرد، لكنها لا تستجيب للعلاجات المعتادة، ما يدفع المريض للاعتقاد خطأ بأنه مصاب ببرد لا ينتهي.



وحذر من تجاهل بعض العلامات التي تستوجب مراجعة الطبيب، مثل استمرار الاحتقان والسعال لأكثر من 14 يوما دون تحسن، أو عودة ارتفاع درجة الحرارة بعد اختفائها، أو الشعور بآلام حادة في الوجه والأسنان، إلى جانب الإفرازات الأنفية الصفراء أو الخضراء الكثيفة، وضيق التنفس أو الصفير الصدري.



وأكد "بدران" أن التعامل الخاطئ مع نزلات البرد، خاصة الإفراط في استخدام بخاخات الأنف أو تناول المضادات الحيوية دون إشراف طبي، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويسهم في إطالة فترة المرض بدلا من علاجه، مشددا على أن بعض العادات الشعبية الشائعة قد تفاقم الالتهاب بدلا من تخفيفه.



واختتم بدران بالتأكيد على أن الوقاية والتعافي يعتمدان في المقام الأول على دعم الجهاز المناعي، من خلال النوم الجيد، والتغذية السليمة الغنية بالفيتامينات، والإكثار من السوائل، وتجنب التدخين والهواء الملوث، مع ضرورة استشارة الطبيب عند استمرار الأعراض، لأن نزلات البرد الطويلة ليست دائما بسيطة كما يظن البعض.