زيلينسكي: يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا بالاتحاد الأوروبي في 2027

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ينبغي أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، معربًا عن أمله في الحصول على دعم الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الضمانات الأمنية الأمريكية المرتقبة لأوكرانيا مشروطة بموافقة كل من موسكو وكييف على اتفاق سلام، مشيرة إلى أن واشنطن تشترط على الحكومة الأوكرانية التوصل إلى تسوية سياسية قبل تقديم أي ضمانات أمنية رسمية.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الشروط قد تتضمن تنازلات إقليمية محتملة، من بينها إقليم دونباس لصالح روسيا، في إطار تسوية تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر، وسط تباين في المواقف الدولية بشأن مستقبل الأراضي الأوكرانية ومسار السلام.