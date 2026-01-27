إعلان

وصفها بـ"العبثية".. بن غفير يطالب ترامب بالتدخل لوقف محاكمة نتنياهو

كتب : مصراوي

02:37 م 27/01/2026

إيتمار بن غفير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، صباح اليوم (الثلاثاء)، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بالتزامن مع استمرار شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا "الآلاف"، واصفًا مسار المحاكمة بـ"العبثي".

وقال بن غفير لدى دخوله قاعة المحكمة إنه جاء للتعبير عن دعمه لنتنياهو، وشنّ هجومًا حادًا على الجهاز القضائي، داعيًا إلى تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف في حديثه للصحفيين في أروقة المحكمة: "فيما يتعلق بهذه المهزلة التي تُسمّى محاكمة نتنياهو، أريد أن أقول أمرًا واحدًا واضحًا: من العبثي تمامًا أن يضطر رئيس وزراء لإدارة اجتماعات حتى ساعات متأخرة من الليل. أجلس معه أحيانًا حتى الثانية فجرًا، وعندما أقول له: لنعد إلى المنزل، يجيبني: لا، سأذهب للتحضير للمحاكمة".

وتابع أن هذا "وضع غير معقول"، مضيفًا دعوة استثنائية للرئيس الأمريكي: "آمل أن يضع الرئيس ترامب حدًا لهذه المهزلة. عليه أن يتدخل ويوقف هذا التعسف والإضرار برئيس الوزراء".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير تل أبيب بنيامين نتنياهو دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خبير لوائح يحسمها.. هل توقع عقوبة الانسحاب على السنغال؟
رياضة عربية وعالمية

خبير لوائح يحسمها.. هل توقع عقوبة الانسحاب على السنغال؟
ليس كارتيرون.. شوبير يكشف موقف المدرب الأجنبي الجديد للزمالك
رياضة محلية

ليس كارتيرون.. شوبير يكشف موقف المدرب الأجنبي الجديد للزمالك
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
حوادث وقضايا

النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة السب والقذف ضد مرتضى منصور
بعد حبسهما 3 سنوات.. أول إجراء قضائي من هدير عبد الرازق وطليقها "أوتاكا"
حوادث وقضايا

بعد حبسهما 3 سنوات.. أول إجراء قضائي من هدير عبد الرازق وطليقها "أوتاكا"
مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
زووم

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية