وصفها بـ"العبثية".. بن غفير يطالب ترامب بالتدخل لوقف محاكمة نتنياهو

مثل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، صباح اليوم (الثلاثاء)، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بالتزامن مع استمرار شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا "الآلاف"، واصفًا مسار المحاكمة بـ"العبثي".

وقال بن غفير لدى دخوله قاعة المحكمة إنه جاء للتعبير عن دعمه لنتنياهو، وشنّ هجومًا حادًا على الجهاز القضائي، داعيًا إلى تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف في حديثه للصحفيين في أروقة المحكمة: "فيما يتعلق بهذه المهزلة التي تُسمّى محاكمة نتنياهو، أريد أن أقول أمرًا واحدًا واضحًا: من العبثي تمامًا أن يضطر رئيس وزراء لإدارة اجتماعات حتى ساعات متأخرة من الليل. أجلس معه أحيانًا حتى الثانية فجرًا، وعندما أقول له: لنعد إلى المنزل، يجيبني: لا، سأذهب للتحضير للمحاكمة".

وتابع أن هذا "وضع غير معقول"، مضيفًا دعوة استثنائية للرئيس الأمريكي: "آمل أن يضع الرئيس ترامب حدًا لهذه المهزلة. عليه أن يتدخل ويوقف هذا التعسف والإضرار برئيس الوزراء".