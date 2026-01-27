"كمين النفق".. شقيقان يكتبان نهاية زميلهما بوابل من الرصاص في أسوان

أسوان – إيهاب عمران

قررت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار محمد أحمد الغريب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد بدر علي ومحمد نبيل عبدالمجيد، وأمانة سر عيد علي حسن، إحالة أوراق عاطلين إلى مفتى الجمهورية لقيامهما بقتل عامل بسبب خلافات مالية سابقة.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2025، في منطقة النفق بدائرة قسم ثان أسوان، عندما أقدم المتهمان محمد. ح 35 سنة، وشقيقه محمود. ح 30 سنة، عاطلان، على قتل المجني عليه عبدالله. س 27 سنة، عامل، بعد أن اعترضاه في الطريق على خلفية خلافات مالية.

أعد المتهمان بندقيتين آليتين وتربصا بالمجني عليه في الشارع، وأطلقا عليه وابلًا من الأعيرة النارية فأردياه قتيلاً ولاذا بالفرار.

تم ضبط المتهمين وأحالتهما للنيابة العامة، التي قامت بتحريك الدعوى الجنائية بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وقررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى المفتى لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهما.