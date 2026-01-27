مصراوي

تعمل وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بهدوء على تأسيس وجود دائم للولايات المتحدة داخل فنزويلا، ضمن خطط إدارة ترامب للهيمنة على مستقبل البلاد، وفق مصادر متعددة مطلعة على التخطيط تحدثت لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وحسب سي إن إن، فإن المناقشات بين وكالة الاستخبارات ووزارة الخارجية تركزت على شكل التواجد الأمريكي في فنزويلا على المدى القصير والطويل، بعد القبض المفاجئ على الرئيس السابق نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا الشهر.

بينما ستقوم وزارة الخارجية بدور التواجد الدبلوماسي الأمريكي الأساسي والطويل الأمد، من المرجح أن تعتمد إدارة ترامب بشكل كبير على وكالة الاستخبارات لبدء عملية العودة بسبب الانتقال السياسي المستمر وعدم الاستقرار الأمني في فنزويلا بعد مادورو، بحسب المصادر.

وقال أحد المطلعين على عملية التخطيط لشبكة سي إن إن: "وزارة الخارجية تزرع العلم، لكن وكالة الاستخبارات هي المؤثرة حقًا"، مشيرًا إلى أن أهداف الوكالة قصيرة المدى تشمل تمهيد الطريق للجهود الدبلوماسية – بما في ذلك بناء العلاقات مع السكان المحليين – وتوفير الأمن.

على المدى القصير، قد يعمل المسؤولون الأمريكيون من ملحق لوكالة الاستخبارات قبل افتتاح سفارة رسمية، ما يسمح لهم بإجراء اتصالات غير رسمية مع أعضاء مختلف الفصائل في حكومة فنزويلا وكذلك مع شخصيات المعارضة واستهداف أطراف ثالثة قد تشكل تهديدًا، وفق المصدر، مشيرًا إلى أوجه التشابه مع عمل الوكالة في أوكرانيا.

وقال مسؤول أمريكي سابق شارك في التعامل مع الفنزويليين: "تأسيس ملحق هو الأولوية رقم واحد. قبل القنوات الدبلوماسية، يمكن للملحق إقامة قنوات اتصال، ستكون مع المخابرات الفنزويلية، وستتيح إجراء محادثات لا يستطيع الدبلوماسيون إجراؤها".

ورفضت وكالة الاستخبارات التعليق على الموضوع.

وعادة ما ترسل الولايات المتحدة مديري الوكالة أو كبار مسؤولي الاستخبارات لعقد اجتماعات حساسة مع زعماء العالم لمناقشة مسائل مبنية على جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية. وكان جون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات، أول مسؤول كبير من إدارة ترامب يزور فنزويلا بعد عملية القبض على مادورو، حيث التقى بالرئيس المؤقت دلسي رودريجيز وقادة الجيش هناك في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تكون وكالة الاستخبارات مسؤولة عن إحاطة المسؤولين الفنزويليين بالمعلومات الاستخباراتية الأمريكية المتعلقة تحديدا بالصين وروسيا وإيران، وفق مصدر آخر مطلع على المناقشات الجارية تحدث للشبكة الأمريكية.

وقال مسؤول سابق: "إذا كنت ستطلع فنزويلا على المخاوف بشأن الصين وروسيا وإيران، فلن تقوم وزارة الخارجية بذلك. مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (DNI) سيقرر ما يمكن رفع السرية عنه لمشاركته، ثم يقوم عملاء الاستخبارات بالإحاطة".

وكان ضباط وكالة الاستخبارات موجودين على الأرض في فنزويلا في الأشهر التي سبقت العملية التي استهدفت مادورو. ففي أغسطس، قامت الوكالة بسرية بنشر فريق صغير داخل البلاد لتتبع تحركات مادورو وأنماطه، مما ساعد على تعزيز العملية في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفق المصادر.

وشملت الأصول مصدرًا في وكالة الاستخبارات يعمل داخل الحكومة الفنزويلية وساعد الولايات المتحدة في تتبع موقع مادورو وتحركاته قبل القبض عليه، حسب مصدر مطلع على العملية.

بعد القبض على مادورو، تركز وكالة الاستخبارات الآن على ممارسة النفوذ الأمريكي بهدوء داخل حدود فنزويلا وتقييم أداء القيادة الجديدة التي ساعدت في تثبيتها.

لكن المسؤولين الأمريكيين المشاركين في المناقشات الأولية ينتظرون من البيت الأبيض توضيح أهداف المهمة العامة بشكل كامل، رغم تصريح الرئيس ترامب بأن إدارته ستدير البلاد بعد القبض على مادورو.

ووفق المصادر، هذا يجعل الأمور أصعب، فيما يخطط المسؤولون الأمريكيون لإنشاء وجود داخل فنزويلا مع توقع وضع الأهداف الفعلية لاحقًا. ونتيجة لذلك، لا تزال خطط إدارة ترامب طويلة المدى لفنزويلا غامضة، بما في ذلك الجدول الزمني لإعادة فتح السفارة الأمريكية في كاراكاس.