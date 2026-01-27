إعلان

إسبانيا تعتزم تقنين أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي

كتب : مصراوي

02:55 م 27/01/2026

بيترو سانشيز رئيس الحكومة الاسبانية

وكالات

أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها تقنين أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي يقيمون في البلاد، في خطوة تهدف إلى إدماجهم ضمن الإطار القانوني، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسية وسوق العمل.

وأكدت السلطات الإسبانية، أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة شاملة لإدارة ملف الهجرة بطرق منظمة ومستدامة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على سوق العمل والخدمات العامة، مع ضمان احترام حقوق المهاجرين وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح بيان حكومي أن عملية التقنين ستتم عبر آليات قانونية واضحة ومحددة المدة، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما يضمن سلاسة التنفيذ وحماية حقوق المستفيدين من هذه الإجراءات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة الإسبانية إلى إيجاد توازن بين متطلبات سوق العمل والتحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشات واسعة حول السياسات المتعلقة بالهجرة والاندماج.

الحكومة الإسبانية

