إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية في أمريكا بسبب العاصفة الشتوية

كتب : مصراوي

08:07 ص 27/01/2026

العاصفة الشتوية

وكالات

أدت عاصفة شتوية قوية تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة مصحوبة بمطر متجمد وتساقط كثيف للثلوج إلى إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية أمس الإثنين.

ووفقا لبيانات شركة سيريوم لتحليلات الطيران، تم إلغاء ما يقرب من 19% من الرحلات الجوية المقررة قبل المساء.

وأظهرت بيانات من موقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية إلغاء حوالي 5220 رحلة وتأخير أكثر من 6500 بحلول المساء، بعد إلغاء 11 ألف رحلة الأحد، وهو أعلى إجمالي يومي منذ جائحة كوفيد-19.

وأدت العاصفة الشتوية العاتية، التي شهدت تساقط الثلوج من نيو مكسيكو إلى نيو إنجلاند، إلى إصابة معظم شرق الولايات المتحدة بالشلل وأودت بحياة 18 شخصا على الأقل.

ومن المتوقع أن يستمر البرد القارس في بعض المناطق خلال الأسبوع.

وقالت شركة أكيو ويذر لتوقعات الطقس، إن العاصفة ستصبح أكثر الظروف الجوية القاسية تكلفة منذ حرائق الغابات في منطقة لوس انجلوس في أوائل عام 2025، إذ قدرت الأضرار الأولية والخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 105 مليارات دولار و115 مليار دولار، وفقا للغد.

العاصفة الشتوية إلغاء الرحلات في أمريكا أمريكا عواصف شتوية

