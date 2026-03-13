يسري عبدالله وأحمد صبري أبو الفتوح يناقشان "ثمرة طه إلياس" لعبدالرحيم كمال

كتب : محمد لطفي

10:48 م 13/03/2026

رواية ثمرة طه إلياس لعبدالرحيم كمال

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل 17 مارس 2026، ندوة نقدية لمناقشة رواية "ثمرة طه إلياس" للكاتب الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال.

ويشارك في النقاش كل من الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والروائي أحمد صبري أبو الفتوح، وتدير الندوة القاصة والصحافية هايدي فاروق.

ويعتبر عبدالرحيم كمال من أبرز كتاب الرواية والدراما في مصر والعالم العربي، وقد صدرت روايته الجديدة عن دار قنديل للنشر والتوزيع، لتضاف إلى سلسلة أعماله السردية المتميزة، منها: «المجنونة»، «بواب الحانة»، «أبناء حورة»، كل الألعاب للتسلية، موت العالم (المعروفة شعبيًا بمذكرات محمود غزالة)، «أنا وأنت وجنة وشهد»، «قصص بحجم القلب»، «ظل ممدود»، «منطق الظل»، إضافة إلى مسرحيته «صاحب الوردة».

وحاز عبدالرحيم كمال على عدد من الجوائز المهمة، أبرزها جائزة الدولة للتفوق في الآداب.

ويعتبر منتدى المستقبل للفكر والإبداع إحدى أهم المنابر النقدية والثقافية في مصر والعالم العربي، ويهدف إلى تعزيز الثقافة الوطنية وتقديم النماذج الإبداعية التي تعكس القيم الطليعية المتجددة، كما جاء في بيانه التأسيسي.

وتُعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط القاهرة.

333

