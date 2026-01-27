إعلان

لتأثيرها على العقل.. الجمعية الوطنية الفرنسية تؤيد حظر وسائل التواصل لمن دون 15 عاما

كتب : مصراوي

02:40 ص 27/01/2026

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاما وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر بينها التأثير على الصحة العقلية.

ويقترح مشروع القانون حظر استخدام الأطفال دون سن 15 شبكات التواصل الاجتماعي و"خصائص الشبكات الاجتماعية" داخل المنصات الأوسع، في ما يعكس تزايد القلق العام إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القصر.

وصوت 116 مشرعا لصالح مشروع القانون مقابل 23 صوتا معارضا له.

ويُحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي عليه بالجمعية الوطنية.

ويشير الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها ضمن العوامل المسؤولة عن العنف بين الشبان، ويحث فرنسا على أن تحذو حذو أستراليا.

ودخل حظر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما حيز التنفيذ في ديسمبر، وهو أول إجراء من نوعه في العالم يشمل منصات مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.

ويريد ماكرون تطبيق الحظر قبل بدء العام الدراسي المقبل في سبتمبر.

وتدرس دول، منها: "بريطانيا والدنمارك وإسبانيا واليونان"، حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقدمت عليه أستراليا.

وهناك دعم سياسي وشعبي واسع النطاق في فرنسا للحد من وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع إقرار مشروع القانون في تصويت في وقت لاحق.

وسيلزم الحظر الفرنسي المنصات بمنع وصول صغار السن ممن هم في مرحلة المراهقة عبر آليات التحقق من العمر المتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال فرنسا الرئيس الفرنسي الجمعية الوطنية الفرنسية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. عرض مسلسل "فرصة أخيرة" حصريًا على قناة "ON"

في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته
مصراوي ستوري

في المصيف والملاعب.. أجمل لحظات رومانسية لأشرف داري وزوجته
"مبلغ ضخم لإنهاء التعاقد".. والد أشرف داري يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجله عن
رياضة محلية

"مبلغ ضخم لإنهاء التعاقد".. والد أشرف داري يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجله عن
سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
مصراوى TV

سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
"المساجد تستغيث بالأهالي".. اندلاع حريق في قرية شبشير بالمنوفية- صور
أخبار المحافظات

"المساجد تستغيث بالأهالي".. اندلاع حريق في قرية شبشير بالمنوفية- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026