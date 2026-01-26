إعلان

وزير الخارجية الصومالي: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضينا

كتب : مصراوي

11:07 م 26/01/2026

الصومال

كتب-عبدالله محمود:

أكد وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي، أن الصومال دولة ذات سيادة ووحدته لا يمكن أن تتغير بعوامل خارجية.

وقال عبدي في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الاثنين، إن بلاده مرت بثلاثة عقود من الحروب وتحتاج إلى الدعم من أجل تأسيس دولة مستقرة.

وأشار وزير الخارجية الصومالي إلى أنه مر 30 يومًا على القرار الإسرائيلي، ولم تعترف أي منظمة دولية بأرض الصومال، مؤكدًا أن إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يغير حدود الصومال.

وشدد عبدي على أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده تركز على ضمان عدم المس بوحدة الأراضي الصومالية، وأن حدود الصومال لا يمكن المس بها.

وأوضح عبدي أن المساس بأمن منطقة البحر الأحمر سيؤدي إلى تعطيل التجارة الدولية، وهو ما يجلب الإرهاب.

وجدد عبدي رفض الصومال لأي عملية ترحيل أو نزوح للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أرض الصومال، وأن إجبارهم على الهجرة أو إقامة قاعدة عسكرية هناك أمر غير مقبول.

وأضاف وزير الخارجية الصومالي أن بلاده تتطلع إلى دعم أصدقائها في إقامة صومال موحد، مجددًا التأكيد على عدم السماح بأي تهجير للفلسطينيين إلى أراضيها.

