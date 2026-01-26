إعلان

العراق يشكل لجنة أمنية تشرف بالكامل على نقل عناصر داعش من سوريا

كتب : مصراوي

10:17 م 26/01/2026

الأمن العراقي

(د ب أ)

قرر العراق اليوم الاثنين، وضع خارطة متكاملة وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر داعش من سوريا إلى العراق والتعامل معهم وصولاً إلى تقديمهم للعدالة.

وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على أهمية "قرار نقل عناصر داعش كونه قرار أمني بحت يهدف الى حماية العراق".

كما أكد الاجتماع "على أهمية استمرار التعاون مع قيادة التحالف الدولي في هذا الملف، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ذلك".

وناقش المجتمعون عملية نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجون السورية، وكل ما يتعلق بهذه العملية من تفاصيل أمنية مهمة.

وكان القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق قد دعا إلى التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء التحقيق ومحاكمة المعتقلين المتهمين بالإرهاب الذين تم نقلهم من مقرات الاحتجاز في سوريا.

وصرح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين اليوم الاثنين، بأن : "الأعباء الأمنية والمالية المترتبة على ملف نقل سجناء تنظيم داعش إلى العراق لا ينبغي أن يتحملها العراق بمفرده وأن مسؤولية هذا الملف تقع على عاتق جميع الدول المعنية".

ويستعد العراق لاستقبال 7 آلاف من عناصر داعش المعتقلين في السجون السورية على دفعات حيث وصلت الدفعة الأولى التي تضم 150 من عناصر داعش.

العراق داعش سوريا

