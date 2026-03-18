إعلان

غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة صور في لبنان

كتب : مصراوي

08:31 ص 18/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

شنت القوات الجوية الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، غارات مكثفة على مدينة صور أكبر مدن جنوب لبنان، بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان المدينة بإخلاء منازلهم.

وحسب المعلومات، استهدفت الغارات أطراف حي المدينة الصناعية ومناطق الحوش وبرج الشمالي والعباسية، حيث دمر مسجد القائم في منطقة العباسية بالكامل.

كما طالت الضربات مباني سكنية متعددة الطوابق في المناطق المستهدفة، يقع أحدها قرب المستشفى الإيطالي.

جاءت الغارات بعد إنذار عاجل نشره الجيش الإسرائيلي، طالب فيه سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

وشمل الإنذار 11 منطقة هي: شبريحا، حمادية (صور)، جل البحر، زقوق المفدي، البص، معشوق، برج الشمالي، نبعا، الحوش، رشيدية، عين بعال.

وشهدت المخيمات الفلسطينية في قضاء صور حالة نزوح كبيرة، وسط إطلاق نار كثيف للإخلاء بعد التحذير الإسرائيلي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الغارات الإسرائيلية غارات إسرائيلية علي لبنان لبنان فصف لبنان

أحدث الموضوعات

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

أخبار البنوك

حكايات الناس

شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

