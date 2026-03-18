غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة صور في لبنان

شنت القوات الجوية الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، غارات مكثفة على مدينة صور أكبر مدن جنوب لبنان، بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لسكان المدينة بإخلاء منازلهم.

وحسب المعلومات، استهدفت الغارات أطراف حي المدينة الصناعية ومناطق الحوش وبرج الشمالي والعباسية، حيث دمر مسجد القائم في منطقة العباسية بالكامل.

كما طالت الضربات مباني سكنية متعددة الطوابق في المناطق المستهدفة، يقع أحدها قرب المستشفى الإيطالي.

جاءت الغارات بعد إنذار عاجل نشره الجيش الإسرائيلي، طالب فيه سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها بإخلاء منازلهم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

وشمل الإنذار 11 منطقة هي: شبريحا، حمادية (صور)، جل البحر، زقوق المفدي، البص، معشوق، برج الشمالي، نبعا، الحوش، رشيدية، عين بعال.

وشهدت المخيمات الفلسطينية في قضاء صور حالة نزوح كبيرة، وسط إطلاق نار كثيف للإخلاء بعد التحذير الإسرائيلي، وفقا لروسيا اليوم.