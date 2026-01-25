إعلان

بعد يوم من تمديد وقف النار.. الجيش السوري يتهم قسد بخرق الاتفاق ويتوعد بالرد

كتب : محمود الطوخي

11:17 م 25/01/2026

الجيش السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهمت هيئة العمليات في الجيش السوري، الأحد، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشن هجوم جوي مكثف بأكثر من 25 مسيرة انتحارية على مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة عين العرب، ما دفع القيادة لدراسة "الخيارات الميدانية للرد".

وأوضحت الهيئة العسكرية في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، أن التصعيد أدى لتدمير 4 آليات عسكرية، واستهداف طريق "إم 4" والقرى المحيطة، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

وشددت الهيئة العسكرية، على أن الجيش "سيقوم بما يلزم" للرد على استهداف الأهالي ومواقعه، مشيرة في الوقت نفسه إلى رصد عمليات "اعتقال ممنهج" وحصار لعائلات في محيط قرية الشيوخ، ومقتل شابين برصاص التنظيم في الحسكة وريف القامشلي.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، تمديد مهلة وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما، لدعم "العملية الأمريكية الرامية إلى إخلاء سجناء داعش من سجون قسد ونقلهم للعراق".

وفي سياق متصل، وثق الدفاع المدني استهداف "قسد" لمدخل قرية الجامل بريف جرابلس بقذيفة هاون، فيما ذكرت وكالة "سانا" أن هجمات سابقة بمسيرات انتحارية طالت بلدة صرين مسببة أضرارا مادية في ممتلكات المدنيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري قوات سوريا الديمقراطية اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وزارة الدفاع السورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه
رياضة محلية

"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه
منصة مصر العقارية.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر وروضة العبور غدا
أخبار العقارات

منصة مصر العقارية.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر وروضة العبور غدا
نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود تحت رقابة إسرائيلية
شئون عربية و دولية

نتنياهو: وافقنا على فتح معبر رفح بشكل محدود تحت رقابة إسرائيلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي