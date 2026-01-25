اتهمت هيئة العمليات في الجيش السوري، الأحد، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشن هجوم جوي مكثف بأكثر من 25 مسيرة انتحارية على مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة عين العرب، ما دفع القيادة لدراسة "الخيارات الميدانية للرد".

وأوضحت الهيئة العسكرية في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية"، أن التصعيد أدى لتدمير 4 آليات عسكرية، واستهداف طريق "إم 4" والقرى المحيطة، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

وشددت الهيئة العسكرية، على أن الجيش "سيقوم بما يلزم" للرد على استهداف الأهالي ومواقعه، مشيرة في الوقت نفسه إلى رصد عمليات "اعتقال ممنهج" وحصار لعائلات في محيط قرية الشيوخ، ومقتل شابين برصاص التنظيم في الحسكة وريف القامشلي.

وجاء هذا الهجوم بعد إعلان وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، تمديد مهلة وقف إطلاق النار لمدة 15 يوما، لدعم "العملية الأمريكية الرامية إلى إخلاء سجناء داعش من سجون قسد ونقلهم للعراق".

وفي سياق متصل، وثق الدفاع المدني استهداف "قسد" لمدخل قرية الجامل بريف جرابلس بقذيفة هاون، فيما ذكرت وكالة "سانا" أن هجمات سابقة بمسيرات انتحارية طالت بلدة صرين مسببة أضرارا مادية في ممتلكات المدنيين.