مجمع الملك فهد يقدم 50 ألف مصحف هدية لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب : مصراوي

04:13 م 25/01/2026

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- مصراوي:

يشارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في دورته السابعة والخمسين، ضمن ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة (1457) دار نشر من (83) دولة، وذلك في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات.

ويستعرض مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خلال مشاركته مجموعة من إصدارات المجمع، إلى جانب إبراز مراحل طباعة المصحف الشريف، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف بعدد (50,000) نسخة من مختلف الأحجام والإصدارات والروايات، إهداءً لزوار المعرض، وذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية في العناية بكتاب الله وخدمة المسلمين حول العالم.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور وزارة الشؤون الإسلامية في نشر رسالة الإسلام السمحة، وتعزيز الحضور الثقافي والدعوي للمملكة في المحافل الدولية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

