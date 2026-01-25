دخلت الولايات المتحدة بداية الأسبوع الحالي، في مواجهة شرسة مع واحدة من أعنف العواصف الشتوية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تسببت الأحوال الجوية القاسية في إلغاء أكثر من 4000 رحلة جوية يوم السبت بالإضافة إلى 9400 رحلة ليوم الأحد بإجمالي 13400 رحلة ملغاة، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المشتركين، وسط تحذيرات رسمية من تداعيات قد تكون مدمرة إلى كارثية في بعض المناطق.

ووفقاً لخبراء الأرصاد الجوية، فإن العاصفة المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج وأمطار متجمدة ودرجات حرارة شديدة البرودة، بدأت تأثيرها من أقصى الغرب وصولاً إلى ولاية تكساس، مع توقعات بأن تجتاح ثلثي الولايات الشرقية يوم الأحد، وتستمر آثارها حتى الأسبوع المقبل.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العواصف بأنها "تاريخية"، معلناً موافقته على إعلانات الكوارث الطارئة الفيدرالية في عدد من الولايات، بينها ساوث كارولينا، وفرجينيا، وتينيسي، وجورجيا، ونورث كارولينا، وماريلاند، وأركنساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وإنديانا، ووست فرجينيا.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "سنواصل المراقبة والتواصل مع جميع الولايات الواقعة في مسار هذه العاصفة. ابقوا آمنين ودافئين".

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن 17 ولاية، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، أعلنت حالة الطوارئ الجوية، في ظل تصاعد أعداد المتضررين من انقطاع الكهرباء. وأكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن "عشرات الآلاف من السكان في الولايات الجنوبية المتأثرة فقدوا التيار الكهربائي"، مشيرة إلى أن فرق الصيانة تعمل على إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن.

وبحسب بيانات موقع باور أوت إيج، فقد بلغ عدد المشتركين من دون كهرباء نحو 217 ألفاً حتى الساعات الأولى من صباح الأحد بتوقيت الساحل الشرقي، تركز معظمهم في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وتكساس وتينيسي، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الطاقة أمراً طارئاً يسمح لمجلس موثوقية الكهرباء في تكساس بنشر موارد توليد احتياطية، خاصة في مراكز البيانات والمرافق الحيوية، للحد من الانقطاعات المحتملة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من عاصفة شتوية "واسعة النطاق وطويلة الأمد بشكل غير معتاد"، متوقعة تراكمات كثيفة للجليد في جنوب شرق البلاد، مع احتمال حدوث تأثيرات محلية "مدمرة إلى كارثية"، كما أشارت التوقعات إلى تسجيل انخفاضات قياسية في درجات الحرارة، ورياح شديدة البرودة تمتد إلى منطقة السهول الكبرى بحلول يوم الاثنين.

وعلى صعيد حركة الطيران، أظهرت بيانات موقع FlightAware إلغاء أكثر من 4000 رحلة جوية أمريكية كانت مقررة ليوم السبت، إلى جانب إلغاء أكثر من 9400 رحلة ليوم الأحد، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في المطارات الرئيسية.

وسارعت شركات الطيران الكبرى إلى اتخاذ إجراءات احترازية، حيث حذرت المسافرين من تغييرات مفاجئة وإلغاءات إضافية، وأعلنت شركة "دلتا إير لاينز" استمرار تعديل جداولها، مع إلغاءات إضافية خاصة في أتلانتا وعلى امتداد الساحل الشرقي، بما في ذلك بوسطن ونيويورك، إضافة إلى نقل فرق دعم متخصصة لإزالة الجليد ومساندة عمليات المطارات الجنوبية.

كما كشفت "جيت بلو" عن إلغاء نحو 1000 رحلة حتى صباح السبت، مع احتمال زيادة الإلغاءات حتى يوم الاثنين، في حين أوضحت "يونايتد إيرلاينز" أنها ألغت بعض الرحلات بشكل استباقي في المناطق الأكثر تضرراً.

وفي موازاة ذلك، كثف مشغلو شبكات الكهرباء إجراءاتهم الاحترازية لتفادي اللجوء إلى انقطاعات كهرباء متناوبة، محذرين من أن تراكم الجليد قد يشكل أحد أكبر التحديات التشغيلية خلال فصل الشتاء.

وفي ختام مؤتمر صحفي حول استعدادات الحكومة الفيدرالية، دعت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكيين إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، قائلة: "سيكون الطقس شديد البرودة، ونشجع الجميع على تخزين الوقود والطعام، سنتجاوز هذه الأزمة معاً".