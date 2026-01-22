الأسوأ منذ 70 عامًا.. فيضانات جارفة تجتاح تونس وتخلّف قتلى

اجتاحت فيضانات واسعة عدداً من الدول جراء إعصار هاري الذي ضرب بشكل أساسي إيطاليا، لا سيما جزيرتي سردينيا وصقلية ومناطق جنوب البلاد، متسبباً في سيول جارفة وأضرار مادية جسيمة، كما امتد تأثيره إلى مناطق في شمال إفريقيا، ما دفع ست دول عربية إلى رفع درجة الاستنفار، مع تركز التأثيرات بشكل خاص في تونس وليبيا إلى جانب إيطاليا.

وشهدت مناطق صقلية وسردينيا وكالابريا فيضانات عنيفة عقب موجة من الأحوال الجوية القاسية التي سادت خلال الأيام الماضية، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في غمر الشوارع وتعطيل الحركة.

وضرب إعصار هاري عدة مناطق إيطالية، محدثاً ظواهر جوية متطرفة تمثلت في عواصف بحرية وأمطار غزيرة وأمواج عاتية بلغ ارتفاعها نحو 10 أمتار، إلى جانب رياح تجاوزت سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة، ما دفع الحكومة الإيطالية إلى إعلان حالة الطوارئ.

وعلى الرغم من حجم الخسائر المادية، التي سببها إعصار هاري لم تسجل أي وفيات أو إصابات، ففي مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية، غمرت مياه البحر الشوارع وأجبرت عدداً كبيراً من السكان على إخلاء منازلهم خلال ساعات الليل، بينما شهدت قرية كانيتو في جزيرة ليباري دخول الأمواج إلى المنازل وغطت الواجهات البحرية.

وفي تونس، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تُظهر أمطارا غزيرة وفيضانات أدت إلى سقوط قتلى وشلل في حركة السير، إضافة إلى سيول جرفت مواطنين في مناطق قريبة من العاصمة، كما أظهرت المقاطع المصورة منازل غمرتها المياه بالكامل.

وأعلنت السلطات التونسية، أن الفيضانات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بفقدان أربعة آخرين.

وقال المتحدث باسم الحماية المدنية، خليل مشري، لوكالة فرانس برس، إن أربع وفيات سُجلت في بلدة مكنين بمحافظة المنستير، بينما تم الإبلاغ عن وفاة خامسة في بلدة نابل.

وفي ليبيا، نشر مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تُظهر تحطم سيارات وسقوط أعمدة إنارة في مدينة بنغازي، جراء العاصفة التي ضربت شرق البلاد.

ولقي شخصان حتفهما، الأربعاء، كما غرق قارب، إثر عاصفة رملية شديدة ضربت شرق وجنوب ليبيا، ما دفع السلطات إلى إغلاق مناطق واسعة.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحكومة في شرق ليبيا، في بيان، أنها قدمت العلاج لـ24 شخصاً أصيبوا جراء العاصفة.