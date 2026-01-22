

وكالات

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

واستشهد 3 صحفيين من طاقم "اللجنة المصرية الإغاثية"، إثر استهداف جوي إسرائيلي مباشر لمركبتهم أثناء تأديتهم مهامهم في منطقة "نتساريم" وسط القطاع، وفقا لما أعلنه محمد منصور المتحدث باسم "اللجنة المصرية الإغاثية" في قطاع غزة، الأربعاء.

وأوضح منصور في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، أن الصحفيين الثلاثة كانوا في مهمة إعلامية رسمية لتغطية وتوثيق أعمال التجهيز الجارية لـ"أكبر مخيم إغاثي على مستوى قطاع غزة" في منطقة نتساريم.

وأكد المتحدث أن الفريق كان يمارس عمله المعتاد بشكل يومي، وأن السيارة المستهدفة تابعة للجنة المصرية بشكل رسمي وتحمل شعارها بوضوح، مما يؤكد الطبيعة الإنسانية للمهمة.