إعلان

وسائل إعلام فلسطينية: القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه مخيم البريج وسط غزة

كتب : مصراوي

01:28 ص 22/01/2026

قطاع غزة أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

واستشهد 3 صحفيين من طاقم "اللجنة المصرية الإغاثية"، إثر استهداف جوي إسرائيلي مباشر لمركبتهم أثناء تأديتهم مهامهم في منطقة "نتساريم" وسط القطاع، وفقا لما أعلنه محمد منصور المتحدث باسم "اللجنة المصرية الإغاثية" في قطاع غزة، الأربعاء.

وأوضح منصور في تصريحات لقناة "العربية – الحدث"، أن الصحفيين الثلاثة كانوا في مهمة إعلامية رسمية لتغطية وتوثيق أعمال التجهيز الجارية لـ"أكبر مخيم إغاثي على مستوى قطاع غزة" في منطقة نتساريم.

وأكد المتحدث أن الفريق كان يمارس عمله المعتاد بشكل يومي، وأن السيارة المستهدفة تابعة للجنة المصرية بشكل رسمي وتحمل شعارها بوضوح، مما يؤكد الطبيعة الإنسانية للمهمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة صف قطاع غزة خيم البرج لقوات الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نشرة التوك شو| توقعات بكسر عيار ٢١ حاجز الـ 7 آلاف جنيه وأصداء كلمة السيسي
أخبار مصر

نشرة التوك شو| توقعات بكسر عيار ٢١ حاجز الـ 7 آلاف جنيه وأصداء كلمة السيسي
بوتين يعرض على ترامب مليار دولار.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

بوتين يعرض على ترامب مليار دولار.. ما القصة؟
خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
أخبار مصر

خالد أبو بكر: تقييم "25 يناير" يتطلب دقة زمنية.. والالتزام بالدستور أساس
"توب وبنطلون جينز".. كيف نسقت أميرة فتحي إطلالتها؟
الموضة

"توب وبنطلون جينز".. كيف نسقت أميرة فتحي إطلالتها؟

"بعد استغاثة شقيقه بتغيبه".. الداخلية تضبط المتهمين بقتل عامل وسرقة عهدته
حوادث وقضايا

"بعد استغاثة شقيقه بتغيبه".. الداخلية تضبط المتهمين بقتل عامل وسرقة عهدته

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام