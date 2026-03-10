أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من مساء الاثنين، وسط اضطراب عالمي في إمدادات الطاقة بسبب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

ووفقاً لمساعد السياسة الخارجية في الكرملين، شارك بوتين أفكاره حول الصراع الجاري في إيران، وقد جرت مناقشة جوهرية للغاية حول هذه القضية".

وحذر بوتين من أن استمرار الصراع في غرب آسيا قد يؤدي إلى اضطراب خطير في تدفقات النفط والغاز العالمية، خاصة في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة.

في وقت لاحق، كتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، أن "الموت والنار والغضب مصير إيران" إذا أوقفت تدفّق النفط عبر مضيق هرمز.