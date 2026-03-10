إعلان

ترامب وبوتين يبحثان أزمة إيران وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على أسواق الطاقة

كتب : وكالات

03:32 م 10/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من مساء الاثنين، وسط اضطراب عالمي في إمدادات الطاقة بسبب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز.

ووفقاً لمساعد السياسة الخارجية في الكرملين، شارك بوتين أفكاره حول الصراع الجاري في إيران، وقد جرت مناقشة جوهرية للغاية حول هذه القضية".

وحذر بوتين من أن استمرار الصراع في غرب آسيا قد يؤدي إلى اضطراب خطير في تدفقات النفط والغاز العالمية، خاصة في ظل الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة.

في وقت لاحق، كتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، أن "الموت والنار والغضب مصير إيران" إذا أوقفت تدفّق النفط عبر مضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج بوتين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
شئون عربية و دولية

هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
مدبولي للمواطنين: اعذرونا
أخبار مصر

مدبولي للمواطنين: اعذرونا
لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين