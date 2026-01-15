إعلان

بعد 11 عاما.. هولندا تعترف بـ"مجزرة الحويجة" في العراق وترفض التعويضات الفردية

كتب : محمود الطوخي

03:08 م 15/01/2026

روبن بريكلمانز

قدم وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز اعتذارا رسميا عن الغارة الجوية التي نفذتها بلاده عام 2015 في منطقة الحويجة بالعراق، وأسفرت عن مقتل نحو 70 مدنيا.

وخلال زيارة تفقدية لموقع القصف، أقر بريكلمانز بأن الاعتذار جاء متأخرا عن "خطأ مبني على معلومات استخباراتية غير دقيقة".

وخاطب بريكلمانز، خلال زيارته لكركوك ولقائه المحافظ ريبوار طه وعائلات الضحايا، الحضور قائلا: "نعم، تأخرنا في معالجة هذا الخطأ.. نعتذر عن الخطأ الذي أدى إلى مقتل مدنيين"، في إشارة للغارة التي شنتها مقاتلات هولندية يوم 2 يونيو 2015، واستهدفت موقعا لتنظيم "داعش"، لكن انفجارا ثانويا هائلا دمر الأحياء السكنية المجاورة.

وفيما يخص مطالب السكان بتعويضات مالية يقدرها خبراء بعشرات الملايين من الدولارات، حسم الوزير الموقف الهولندي مؤكدا أن قانون بلاده "لا يسمح بدفع تعويضات فردية لجميع المتضررين"، لكنه أشار بدلا من ذلك إلى نشر فرق في بغداد وأربيل للتنسيق بشأن "مشاريع تهدف لإفادة المجتمع الأوسع".

وكانت الحكومة الهولندية أقرت عام 2019 بمسؤوليتها عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة "أخطاء تشغيلية" وحجم انفجار غير متوقع، تسبب بدمار واسع للمنازل والمباني الحكومية.

روبن بريكلمانز هولندا وزير الدفاع الهولندي التعويضات الفردية

