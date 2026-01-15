إعلان

بـ22 آلية عسكرية.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السوري وتعتقل 3 شبان

كتب : محمود الطوخي

11:12 ص 15/01/2026

قوات الاحتلال الاسرائيلي

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي بقوة عسكرية قوامها 22 آلية، في انتهاك جديد لاتفاق فض الاشتباك.

وأوضحت أن القوة المتوغلة اعتقلت 3 شبان من أبناء القرية بينهم شقيقان، واقتادتهم لفترة وجيزة قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

ويأتي هذا التطور امتدادا لسلسلة توغلات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس، شملت بلدات وقرى بئر عجم وبريقة والصمدانية الغربية والشرقية في الريف الجنوبي، حيث تواصل عمليات المداهمة وتجريف الأراضي.

من جانبها، جددت الحكومة السورية مطالبتها بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري "باطلة ولاغية" ولا ترتب أي أثر قانوني، داعية المجتمع الدولي لردع هذه الممارسات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل.

قوات الاحتلال الاسرائيلي ريف القنيطرة السوري اعتقال شبان

