ترامب يبلغ فريقه: أريد عملًا عسكريًا سريعًا وحاسمًا ضد إيران وألا يتسبب في إشعال حرب

كتب : مصراوي

04:49 ص 15/01/2026

ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفريقه للأمن القومي، إنه يرغب في أن يوجه أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران ضربة سريعة وحاسمة للنظام، وألا يتسبب في إشعال حرب مستدامة تمتد لأسابيع أو أشهر.

جاء ذلك وفقا لما نقلته محطة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي، وشخصين مطلعين على المناقشات، وشخص مقرب من البيت الأبيض.

وذكر أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات أنه: "إذا أقدم ترامب على فعل شيء ما، فإنه يريده أن يكون حاسما".

ومع ذلك، لم يتمكن مستشارو ترامب حتى الآن من تقديم ضمانات له بأن النظام سينهار بسرعة بعد ضربة عسكرية أمريكية، بحسب ما أفاد المسؤول الأمريكي والشخصان المطلعان.

كما يسود القلق من أن الولايات المتحدة قد لا تمتلك كافة التعزيزات اللازمة في المنطقة للحماية من رد فعل إيراني قوي يتوقعه مسؤولو الإدارة، بحسب التقرير، وفقا لسكاي نيوز.

