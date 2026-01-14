أعلنت الفصائل الفلسطينية عقب اجتماعها في القاهرة اليوم الأربعاء، التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل "خطة الرئيس ترامب" في غزة.

وأكدت الفصائل دعمها لجهود الوسطاء في تشكيل "لجنة فلسطينية انتقالية" لإدارة القطاع وتسلم مهام تسيير شؤون الحياة بشكل فوري.

وثمنت الفصائل الفلسطينية، جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، داعية "مجلس السلام" إلى التنسيق مع الوسطاء للضغط على إسرائيل لوقف العدوان وفتح المعابر، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لتهيئة الأجواء لعمليات التعافي وإعادة الإعمار.

واتفقت الفصائل، على مواصلة العمل لتوحيد المواقف لتجاوز المرحلة الحرجة، ومواجهة مخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني والانتهاكات بحق المقدسات في القدس، مشددين على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث الأمريكي ستيف وويتكوف وجاريد وكوشنر ومصر وقطر وتركيا للانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان اليوم الأربعاء، دعمها الكامل تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة مؤكدة أهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، على أهمية الربط بين مؤسسات السلطة في الضفة وغزة، مشددة على رفضها لإنشاء أي نظم في غزة تكرس الانقسام أو الفصل أو التقسيم.