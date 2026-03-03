عمان تعلن إسقاط مسيرتين في ظفار وثالثة بمحيط ميناء صلالة

قالت وكالة الأنباء العمانية، إن القوات العمانية أسقطت مسيرتين إيرانيتين في مدينة ظفار ومسيرة ثالثة في محيط ميناء صلالة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني، بإسقاط مسيرتين في أجواء محافظة ظفار، وسقوط مسيرة ثالثة بالقرب من محيط ميناء صلالة، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن سلطنة عُمان تؤكد استنكارها وإدانتها لعمليات الاستهداف، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية، أنها ستلغي جميع المواعيد القنصلية ليوم الثلاثاء بسبب هجوم على المنشأة، من قبل ما يشتبه أنها طائرات مسيرة إيرانية في وقت سابق صباح الثلاثاء.

كما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر "بسبب التوترات الإقليمية المستمرة"، وفق ما ذكرته عبر منصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء.