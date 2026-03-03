إعلان

عمان تعلن إسقاط مسيرتين في ظفار وثالثة بمحيط ميناء صلالة

كتب : وكالات

02:58 م 03/03/2026

انفجارات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وكالة الأنباء العمانية، إن القوات العمانية أسقطت مسيرتين إيرانيتين في مدينة ظفار ومسيرة ثالثة في محيط ميناء صلالة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني، بإسقاط مسيرتين في أجواء محافظة ظفار، وسقوط مسيرة ثالثة بالقرب من محيط ميناء صلالة، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن سلطنة عُمان تؤكد استنكارها وإدانتها لعمليات الاستهداف، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية، أنها ستلغي جميع المواعيد القنصلية ليوم الثلاثاء بسبب هجوم على المنشأة، من قبل ما يشتبه أنها طائرات مسيرة إيرانية في وقت سابق صباح الثلاثاء.

كما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر "بسبب التوترات الإقليمية المستمرة"، وفق ما ذكرته عبر منصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجارات في عمان إسقاط مسيرتين ميناء صلالة إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الهجوم الإيراني.. مشاهد من السفارة الأمريكية في السعودية
شئون عربية و دولية

بعد الهجوم الإيراني.. مشاهد من السفارة الأمريكية في السعودية
السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
شئون عربية و دولية

السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان