الأسبوع المقبل.. وزير الخزانة الأمريكي يعلن قرب رفع العقوبات عن فنزويلا

كتب : مصراوي

01:27 ص 11/01/2026

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه يمكن رفع العقوبات الأمريكية الإضافية المفروضة على فنزويلا في أقرب وقت الأسبوع المقبل لتسهيل مبيعات النفط.

أضاف بيسنت، أنه يمكن استخدام ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأصول النقدية المجمدة حاليا لصندوق النقد الدولي في فنزويلا للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد.

أوضح أنه سيلتقي الأسبوع المقبل برؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن إعادة انخراطهم مع فنزويلا.

وقال بيسنت خلال زيارة لمنشأة هندسية تابعة لشركة وينيباجو للصناعات: "نحن بصدد رفع العقوبات عن النفط حتى يتم بيعه".

وردا على سؤال حول موعد رفع المزيد من العقوبات عن فنزويلا، قال بيسنت: "قد يكون ذلك في أقرب وقت، ربما الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص قد تعود بسرعة إلى قطاع النفط الفنزويلي، على الرغم من التردد الذي أعربت عنه بعض شركات النفط الكبرى.

وأكد البيت الأبيض السبت، أن الرئيس دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يهدف إلى منع المحاكم أو الدائنين من حجز الإيرادات المرتبطة ببيع النفط الفنزويلي المودعة في حسابات الخزانة الأمريكية.

تأتي هذه التحركات بعد أسبوع من قيام القوات الأمريكية باعتقال الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في كاراكاس ونقلهما إلى نيويورك، وفقا لروسيا اليوم.

سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكية فنزويلا النفط الفنزويلي رفع العقوبات عن فنزويلا

