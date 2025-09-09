قطر تكذّب البيت الأبيض: لم يتم إبلاغنا مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي

وكالات

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن ما يتم تداوله من تصريحات حول أنه تم إبلاغ دولة قطر بالهجوم الإسرائيلي مسبقًا "عارية عن الصحة".

وأضافت الوزارة، في بيان على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، أن الاتصال الذي ورد من قِبل أحد المسؤولين الأمريكين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة.

وجاء ذلك ردًا على ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.

وأكدت ليفيت، أن القصف الأحادي على دولة قطر لا يساهم في دفع مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، موضحة في الوقت نفسه أن ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي تحدث مع أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء وأكد أنه يريد السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أن ترامب لا يزال يسعى إلى جانب حلفاء واشنطن لتحقيق السلام في المنطقة.

‌‏وكشفت ليفيت، أن الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستهاجم حماس في الدوحة، مضيفة أن "قصف حماس في قطر الحليف الوثيق لنا التي تعمل بجد وشجاعة للتوسط في السلام لا يخدم أهدافنا".

ونفذت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.