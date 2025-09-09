

وكالات

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأصيب شابين بالرصاص الحي في بلدة بيت عوا غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية عقب اقتحام البلدة تمهيدا لتفجير منزل الأسير ثابت مسالمة، كما أصيب 2 بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز في المنطقة.

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيت عوا في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء وقامت بمداهمة المنزل تمهيدا لتفجيره، وفقا للغد.