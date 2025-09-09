إعلان

قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير ثابت مسالمة غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية

07:33 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

قوات الاحتلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وأصيب شابين بالرصاص الحي في بلدة بيت عوا غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية عقب اقتحام البلدة تمهيدا لتفجير منزل الأسير ثابت مسالمة، كما أصيب 2 بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز في المنطقة.

كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيت عوا في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء وقامت بمداهمة المنزل تمهيدا لتفجيره، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال تفجير منزل أسير الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فريد زهران: نحن حزب المعارضة الرئيسي.. ولم نحصل على أي كرسي فردي في "الشيوخ"
هآرتس: نتنياهو يفتح جبهة مع مصر.. ونحن الخاسرون أمام موقف القاهرة الحاسم