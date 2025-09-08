وفاة 8 وإصابة 45 آخرين إثر اصطدام قطار بحافلة في المكسيك

مكسيكو سيتي - (أ ب)

ذكرت السلطات المكسيكية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 45 آخرون إثر اصطدام قطار بحافلة شمال غرب العاصمة مكسيكو سيتي.

وقع الحادث في بلدة أتلاكومولكو، حيث أفادت وكالة الدفاع المدني في ولاية مكسيكو عبر منصة "إكس" بأن السلطات لا تزال تواصل عملها في موقع الحادث الواقع ضمن منطقة صناعية تضم مستودعات ضخمة ومصانع.

وحتى الآن، لم يتم الكشف بشكل فوري عن أي تفاصيل بشأن كيفية وقوع الحادث.