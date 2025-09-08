إعلان

" نقف إلى جانب صديقتنا إسرائيل".. الخارجية الأمريكية تدين هجوم القدس وتصفه بالإرهابي

06:21 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

الخارجية الأمريكية تدين هجوم القدس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من القدس، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الإسرائيليين.

وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، في منشور لها على حسابها الرسمي بمنصة أكس، إنها "تراقب عن كثب" الوضع في القدس، في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وأوضحت الخارجية الأمريكية " إننا نراقب عن كثب الوضع في القدس في أعقاب الهجوم الإرهابي القاسي الذي وقع صباح اليوم على مفرق راموت.. صلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم.. وإن الولايات المتحدة تدين الإرهاب وتقف إلى جانب صديقتنا إسرائيل".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن هوية منفذ هجوم إطلاق النار عند مفترق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة.

وأكدت البث العبرية، أن منفذا الهجوم يبلغان من العمر نحو 20 عامًا من منطقة رام الله وليست لهما سوابق أمنية وليس لديهما تصريح دخول لإسرائيل.

وكان وقع صباح اليوم، حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 7 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم القدس الخارجية الأمريكية إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة