علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على حادثة إطلاق النار التي وقعت بالقرب من القدس، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الإسرائيليين.

وقالت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، في منشور لها على حسابها الرسمي بمنصة أكس، إنها "تراقب عن كثب" الوضع في القدس، في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

وأوضحت الخارجية الأمريكية " إننا نراقب عن كثب الوضع في القدس في أعقاب الهجوم الإرهابي القاسي الذي وقع صباح اليوم على مفرق راموت.. صلواتنا مع الضحايا وعائلاتهم.. وإن الولايات المتحدة تدين الإرهاب وتقف إلى جانب صديقتنا إسرائيل".

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن هوية منفذ هجوم إطلاق النار عند مفترق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة.

وأكدت البث العبرية، أن منفذا الهجوم يبلغان من العمر نحو 20 عامًا من منطقة رام الله وليست لهما سوابق أمنية وليس لديهما تصريح دخول لإسرائيل.

وكان وقع صباح اليوم، حادث إطلاق نار في محطة حافلات قرب مفترق راموت بالقدس، أسفر عن وقوع 7 قتلى و6 إصابات خطيرة و2 متوسطة و3 طفيفة في العملية.