إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا إصدار أمر طارئ بشأن المساعدات الأجنبية

06:15 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

دونالد ترامب

وكالات

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، من المحكمة العليا في البلاد إصدار أمر طارئ لاستمرار تجميد مساعدات أجنبية بمليارات الدولارات.

وتتركز هذه المعركة القانونية على نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات التي وافق عليها الكونجرس، وقال الرئيس ترامب الشهر الماضي إنه لن ينفقها، وذلك من خلال تفعيل سلطة محل خلاف كانت آخر مرة استخدمها رئيس أمريكي قبل نحو 50 عاما.

وقال محامو وزارة العدل لقاض اتحادي الشهر الماضي إنه سيتم إنفاق 6.5 مليار دولار أخرى من المساعدات قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر الجاري.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر قاضي المحكمة الجزئية أمير علي حكما بأن قرار الإدارة بحجب التمويل كان على الأرجح غير قانوني.

ترامب الرئيس الأمريكي المحكمة العليا في أمريكا الكونجرس المحكمة الجزئية
