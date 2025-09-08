بـ4 كتائب.. القوات الإسرائيلية يغلق كافة مداخل مدينة القدس

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه دفع بأربع كتائب عسكرية إلى موقع عملية إطلاق النار في القدس، وفرض طوقاً على عدد من بلدات الضفة الغربية لملاحقة من وصفهم بـ"مشتبه بهم".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أوضح الجيش أنه عزز قواته في منطقة القدس ويجري عمليات بحث موسعة عن "متواطئين" محتملين مع منفذي الهجوم.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذي العملية خرجا من قريتي القبيبة وقطنة شمال غرب رام الله، مشيرة إلى أنهما لا يملكان سوابق أمنية.

من جانبها، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن المؤسسة العسكرية قررت تعزيز وجودها في الضفة الغربية لمنع وقوع هجمات جديدة.

في الأثناء، أعلن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الأخير يعقد جلسة لتقييم الموقف مع قادة الأجهزة الأمنية عقب عملية القدس. كما ذكرت إذاعة الجيش أن اجتماعاً يُعقد بين ضباط الجيش والشرطة لمتابعة التطورات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الاثنين، بمقتل ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس المحتلة. وأشارت الشرطة في بيان مقتضب إلى "تحييد شخصين نفذا العملية"، في حين أعلن الجيش إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى المدينة بعد الحادث.