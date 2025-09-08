نتنياهو يصل إلى موقع عملية القدس

وكالات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع عملية إطلاق النار في القدس.

وأغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، كافة مداخل مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل القدس، وأعاقت حركة مرور المواطنين، وسط استنفار كبير لقوات وشرطة الاحتلال".

وقُتل خمسة إسرائيليين وأُصيب 12 آخرون في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان في شمال القدس، وفق قناة "13" الإسرائيلية .