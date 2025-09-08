إعلان

نتنياهو يصل إلى موقع عملية القدس

12:37 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موقع عملية إطلاق النار في القدس.

وأغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، كافة مداخل مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل القدس، وأعاقت حركة مرور المواطنين، وسط استنفار كبير لقوات وشرطة الاحتلال".

وقُتل خمسة إسرائيليين وأُصيب 12 آخرون في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان في شمال القدس، وفق قناة "13" الإسرائيلية .

نتنياهو القدس إسرائيل
