حماس وسرايا القدس تباركان عملية إطلاق النار بالقدس

11:57 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

العملية البطولية النوعية

وكالات

باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العملية "البطولية النوعية" التي نفذها مقاومان فلسطينيان عند مفترق مستوطنة راموت شمال القدس المحتلة.

وقالت حماس، اليوم، إن عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ورسالة بأن مخططات العدو لن تمر دون عقاب.

كما باركت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عملية القدس "البطولية" وهي رد طبيعي ومشروع على جرائم العدو في حق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقبل قليل، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بمقتل 5 إسرائيليين وإصابة 15 أخرين في حادث إطلاق النار بالقدس.

وفي تفاصيل العملية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن معظم القتلى والجرحى في إطلاق النار بالقدس استهدفوا في محطة حافلات.

ونقلت الإذاعة عن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أن التحقيق يشير إلى أن الشرطة تشتبه أن منفذي هجوم القدس قدما من الضفة الغربية.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن المنفذين وصلا من إحدى قرى رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

