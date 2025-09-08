إعلان

إعلام عبري: مقتل 5 إسرائيليين في إطلاق النار بالقدس

11:43 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

إطلاق النار بالقدس

وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بمقتل 5 إسرائيليين وإصابة 15 أخرين في حادث إطلاق النار بالقدس.

وفي تفاصيل العملية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن معظم القتلى والجرحى في إطلاق النار بالقدس استهدفوا في محطة حافلات.

وقبيل ذلك، نقلت الإذاعة عن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أن التحقيق يشير إلى أن منفذي الهجوم صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وذكر المصدر نفسه أن الشرطة تشتبه أن منفذي هجوم القدس قدما من الضفة الغربية.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن المنفذين وصلا من إحدى قرى رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

