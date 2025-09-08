وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن إدارة بايدن السابقة أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار على مدى 3 سنوات على الأمن والنفقات لهانتر بايدن، وفقا للوثائق.

وبحسب التقارير فقد بلغت تكلفة تأمين نجل الرئيس السابق ما يقرب من 11 مليون دولار، لتأمينه خلال السفر وإضافة لتكلفة الإقامة في عقارات وفنادق باهظة الثمن، شملت حوالي 9.3 مليون على الفنادق، 1.1 مليون على السفر جوا وبرا، ونحو 600 ألف على التنقلات بالسيارات.

وشملت النفقات إقامة في عقارات وفنادق فاخرة في أماكن مثل نانتكت، جزر فيرجن، وسانتا ينيز، مع تكاليف عالية للإيجار والحماية المكثفة طوال تنقلاته.

وتشير التقارير إلى تمتع هانتر بايدن بحماية أمنية موسعة، رغم حجب هذه الحماية عن شخصيات سياسية بارزة أخرى، ما أثار انتقادات حول أولويات الإدارة في صرف الموارد، وفقا لروسيا اليوم.

وتضمنت الحماية، إيجار مرافق مخصصة بالقرب من هانتر بايدن، مثل إيجار منزل بقيمة 30 ألف دولار شهريا في ماليبو.

كما توضح الوثائق إنفاق أموال دافعي الضرائب لتوفير حماية أمنية مكثفة لهانتر بايدن خلال فترة 2022-2024.