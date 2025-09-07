إعلان

الحوثيون يكشفون عن سلسلة عمليات ضد إسرائيل

09:12 م الأحد 07 سبتمبر 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، الأحد، إن جماعته نفذت عملية واسعة بمسيرات استهدفت مناطق واسعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار سريع، إلى أن طائرة مسيرة أصابت مطار رامون الإسرائيلي مباشرة وتسببت في وقف حركة الملاحة فيه، فيما أصابت 3 مسيرات هدفين عسكريين حساسين في النقب ورابعة ضربت هدفا حيويا في عسقلان.

إلى جانب ذلك، أكد سريع أن مسيرتين ضربتا هدفا حيويا في منطقة أسدود وثالثة استهدفت مطار اللد "بن جوريون"، مشددا على أن العملية حققت أهدافها وأن المنظومات الإسرائيلية والأمريكية فشلت في رصد عدد منها.

وأوضح سريع، أن على شركات الملاحة الجوية مغادرة مطارات فلسطين المحتلة لأنها أصبحت غير آمنة، مؤكدا تصعيد عمليات الجماعة اليمنية الموالية لإيران و"لن نتراجع عن مساندة غزة مهما كانت التبعات والعواقب".

