لحظة استهداف إسرائيل لبرج الرؤيا في جنوب غزة "فيديو"

07:24 م الأحد 07 سبتمبر 2025

غارة جوية - أرشيفية

وكالات

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارات جوية عنيفة استهدف خلالها برج الرؤيا في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وكان أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تحذيرا لسكان عمارة الرؤيا والخيام المجاورة لها في مدينة غزة بمغادرتها فورا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيهاجم المبنى في وقت قريب نظرا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره، وفق زعمه.

وكتب المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "إنذار عاجل ومتكرر إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وأضاف أدرعي: "سيهاجم جيش الاحتلال المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره"، منوها إلى أن "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خانيونس".

غارات جوية برج الرؤيا جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة حماس أفيخاي أدرعي لحظة استهداف إسرائيل لبرج الرؤيا
