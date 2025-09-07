إعلان

أسطول الصمود يصل سواحل تونس قبيل الانطلاق إلى غزة "فيديو"

06:41 م الأحد 07 سبتمبر 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وصل أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى ميناء سيدي بوسعيد التونسي قبيل انطلاقه إلى القطاع رغم تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت انطلقت الإثنين الماضي نحو 20 سفينة ضمن الأسطول العالمي من ميناء برشلونة الإسباني، بعد أن اضطرت للعودة إلى الميناء يوم الأحد، نتيجة الرياح العاتية وظروف الطقس غير الآمنة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة.

ويضم الأسطول آلاف الناشطين من 44 دولة، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، حيث يخطط للانطلاق من تونس غداً الخميس.

ويفترض أن ينضم القسم المغاربي من أسطول الصمود إلى السفن والمراكب المتجهة إلى غزة والتي انطلقت من إسبانيا وإيطاليا، بهدف فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة في غزة، بحسب ما أفاد أسطول الصمود العالمي.

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف سبتمبر، إذ يأتي تحركه بعدما منعت إسرائيل محاولتين للناشطين في هذه المبادرة لتوصيل مساعدات بحرًا إلى القطاع الفلسطيني في يونيو، ويوليو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسطول الصمود تونس غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
روسيا تشن أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بدء الحرب

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان