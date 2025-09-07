أسطول الصمود يصل سواحل تونس قبيل الانطلاق إلى غزة "فيديو"

وكالات

وصل أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى ميناء سيدي بوسعيد التونسي قبيل انطلاقه إلى القطاع رغم تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت انطلقت الإثنين الماضي نحو 20 سفينة ضمن الأسطول العالمي من ميناء برشلونة الإسباني، بعد أن اضطرت للعودة إلى الميناء يوم الأحد، نتيجة الرياح العاتية وظروف الطقس غير الآمنة، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على غزة.

ويضم الأسطول آلاف الناشطين من 44 دولة، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية، حيث يخطط للانطلاق من تونس غداً الخميس.

الآن من ميناء سيدي بوسعيد في تونس استعداداً لاستقبال سفن برشلونة#أسطول_الصمود #أوقفوا_الإبادة #اكسروا_الحصار #غزة_تموت_جوعاً pic.twitter.com/ufonJ6FC78 — ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) September 7, 2025

ويفترض أن ينضم القسم المغاربي من أسطول الصمود إلى السفن والمراكب المتجهة إلى غزة والتي انطلقت من إسبانيا وإيطاليا، بهدف فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة في غزة، بحسب ما أفاد أسطول الصمود العالمي.

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف سبتمبر، إذ يأتي تحركه بعدما منعت إسرائيل محاولتين للناشطين في هذه المبادرة لتوصيل مساعدات بحرًا إلى القطاع الفلسطيني في يونيو، ويوليو.