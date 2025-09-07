فيديو| الشرع يحضر حفل تخرج زوجته من جامعة إدلب

وكالات

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حضور الرئيس السوري أحمد الشرع حفل تخرج عقيلته لطيفة دروبي من جامعة إدلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وقالت الدروبي في كلمتها خلال حفلة تخرج دفعة "النصر والتحرير": "أقف اليوم على أرض صمدت، فأزهرت أملًا وأنبتت علمًا واحتضنت آلاف القصص التي تنبض بالحياة".

وخلال الحفل، كرّم الرئيس السوري أحمد الشرع الطلبة الخريجين، ومن بينهم زوجته لطيفة، والتُقطت لهم صورة تذكارية على منصة التكريم.