إعلان

إعصار تاباه يجبر المدارس في جنوب الصين على الإغلاق المدارس

04:12 م الأحد 07 سبتمبر 2025

إعصار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بكين - (د ب ا)

أغلقت مدينة تشوهاي بجنوب الصين المدارس والأماكن السياحية، كما أوقفت الأنشطة الجماعية الخارجية اليوم الأحد بسبب إعصار تاباه، المتوقع أن يضرب المنطقة في وقت مبكر من غد الاثنين، حسبما قال التلفزيون المركزي الصيني.


وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مرصد الأرصاد في تشوهاي رفع التحذير من الاعصار إلى اللون الأصفر نحو الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع الإبقاء على التحذير حتى غدًا الاثنين.


وكان مركز الأرصاد الوطني بالصين قد أصدر تحذيرا باللون الأصفر اليوم مع تطور العاصفة، كما أصدر تحذيرا باللون الأصفر من العواصف المطيرة والفيضانات الغامرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة تشوهاي إعصار تاباه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زلزال بقوة 4.9 ريختر شمال مطروح.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بالتفاصيل
في 7 أيام.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى 250 ألف جنيه
تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة