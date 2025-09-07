إعصار تاباه يجبر المدارس في جنوب الصين على الإغلاق المدارس

بكين - (د ب ا)

أغلقت مدينة تشوهاي بجنوب الصين المدارس والأماكن السياحية، كما أوقفت الأنشطة الجماعية الخارجية اليوم الأحد بسبب إعصار تاباه، المتوقع أن يضرب المنطقة في وقت مبكر من غد الاثنين، حسبما قال التلفزيون المركزي الصيني.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مرصد الأرصاد في تشوهاي رفع التحذير من الاعصار إلى اللون الأصفر نحو الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع الإبقاء على التحذير حتى غدًا الاثنين.



وكان مركز الأرصاد الوطني بالصين قد أصدر تحذيرا باللون الأصفر اليوم مع تطور العاصفة، كما أصدر تحذيرا باللون الأصفر من العواصف المطيرة والفيضانات الغامرة.