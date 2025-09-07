الجيش الإسرائيلي: 8 صواريخ و7 مسيرات أُطلقت من اليمن منذ 28 أغسطس

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 8 صواريخ باليستية و7 مسيرات أُطلقت من اليمن منذ اغتيال عدد من قادة جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالعاصمة اليمنية صنعاء في 28 من أغسطس الماضي.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض 3 مسيّرات أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، موضحًا أنه جرى إسقاط اثنتين منها قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

وكانت إذاعة الجيش قد أوضحت قبلها أن سلاح الجو اعترض إحدى المسيّرات، فيما لا تزال اثنتان أخريان قيد المتابعة.