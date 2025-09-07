إعلان

الجيش الإسرائيلي: 8 صواريخ و7 مسيرات أُطلقت من اليمن منذ 28 أغسطس

03:28 م الأحد 07 سبتمبر 2025

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن 8 صواريخ باليستية و7 مسيرات أُطلقت من اليمن منذ اغتيال عدد من قادة جماعة أنصار الله (الحوثيين) بالعاصمة اليمنية صنعاء في 28 من أغسطس الماضي.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض 3 مسيّرات أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، موضحًا أنه جرى إسقاط اثنتين منها قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

وكانت إذاعة الجيش قد أوضحت قبلها أن سلاح الجو اعترض إحدى المسيّرات، فيما لا تزال اثنتان أخريان قيد المتابعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي 8 صواريخ 7 مسيرات صواريخ باليستية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زلزال بقوة 4.9 ريختر شمال مطروح.. بيان عاجل من البحوث الفلكية بالتفاصيل
في 7 أيام.. تراجع أسعار 14 سيارة جديدة بمصر حتى 250 ألف جنيه
تحقيقات وتوقيف شرطيين.. غضب بعد مقتل مصري في معبر "أمساعد" الليبي
خسوف القمر الكلي النادر.. خريطة 11 منطقة يمكنها متابعة الظاهرة