كابول - (د ب أ)

أرسلت الصين أول شحنة مساعدات بقيمة 700 ألف دولار إلى أفغانستان، بما في ذلك 3 آلاف بطانية و350 خيمة، فيما يبحث الناجون من الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر عن مأوى بشكل عاجل.



وكان زلزال بقوة 6.1 درجة قد ضرب ولاية كونار وولايات شرقية مجاورة لأفغانستان، مما أدى إلى تدمير آلاف المنازل وترك مئات الأسر بدون مأوى. وأثارت الكارثة نداءات عاجلة لطلب مساعدة دولية.



وأكدت السلطات المحلية أنه سيتم توزيع الإمدادات على الفور من خلال وكالات مسؤولة لتقديم المأوى والإغاثة الفورية للأسر المتضررة من الدمار، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.



وأصدرت السفارة الصينية في كابول بيانا أعلنت فيه تضامنها مع الشعب الأفغاني. وأكد دبلوماسيون أن هذه المساعدات جزء من التزام بكين الأوسع نطاقا وتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات في المستقبل.



وبينما يستمر وصول الإغاثة الإنسانية من المانحين المحليين والدوليين، يشدد خبراء على أن أفغانستان تحتاج إلى أكثر من المساعدات الطارئة. وإعادة الإعمار على المدى الطويل وتعزيز البنية التحتية أمران حيويان للحد من خطر الكوارث المستقبلية.