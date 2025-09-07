إعلان

إسرائيل تعمل على تغيير اسم عملية "عربات جدعون 2"

11:14 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر، إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تغيير اسم عملية "عربات جدعون 2" لتسويقها كخطوة جديدة في الحرب.

كما نقلت الصحيفة عن تقديرات للجيش، أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لا تزال تمتلك وتستخدم تقنيات مراقبة رغم مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب.

على صعيد متصل، قالت مصادر للصحيفة ذاتها، إن المؤسسة الدفاعية تأمل أن يشجع نسف مبان في غزة ما يقارب مليون فلسطيني على النزوح جنوبًا.

وأشارت المصادر، إلى أن رئيس الأركان إيال زامير أوضح للقيادة السياسية أنه لا ضمانة لعدم مقتل الأسرى الإسرائيليين في مدينة غزة خلال العملية، قائلة إن الجيش لا يستطيع تقييم كيفية تعامل حماس مع المحتجزين خلال الأشهر المقبلة.

وبينما بدأ الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون، عبر استهداف المباني متعددة الطبقات في مدينة غزة، تشير التقديرات إلى وجود 48 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، منهم 20 أحياء.

وقد نشرت كتائب القسام مؤخرًا مقطع فيديو، أظهر أسيرين إسرائيليين، مؤكدة وجود 8 أسرى أحياء في مدينة غزة.

إسرائيل عملية عربات جدعون 2 الحكومة الإسرائيلية كتائب القسام حماس
