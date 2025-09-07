

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض صاروخ أُطلق من غزة، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إطلاق قذيفتين من قطاع غزة باتّجاه إسرائيل.

وشهد قطاع غزة تصعيدا ملحوظا في النشاط العسكري نهاية الأسبوع الماضي، إذ بدأ سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارات جوية مُحددة على أبراج ومبانٍ شاهقة في وسط مدينة غزة، ومن المرجح أن يكون هناك مزيد من التصعيد في العمليات خلال الأيام المقبلة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية: "تهدف الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تعطيل قدرات حماس، التي تستخدم هذه الأبراج لأغراض المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية، وأحيانا كمواقع إطلاق نار محتملة في حال دخول القوات البرية".

وأضافت: "في الوقت نفسه، فإن مجرد قصف الأبراج يحمل رسالة واضحة للسكان المحليين. الحملة آخذة في الاتساع، وعلى المواطنين التفكير في مغادرة المدينة قبل تفاقم الوضع".

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، غادر مدينة غزة بالفعل حوالي 90 ألفا من سكانها، وهذا رقمٌ لا يُعتد به في نظر الأجهزة الأمنية، ولذلك قد يتخذ الجيش الإسرائيلي خطواتٍ إضافية لتسريع وتيرة المغادرة، وفقا لسكاي نيوز.