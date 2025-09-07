إعلان

بعد زلزال أفغانستان المدمر.. عالم زلازل تركي يحذر من كوارث في المدن غير المستعدة

08:09 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

زلزال أفغانستان

وكالات

حذر عالم الزلازل التركي البارز ناجي جورور، من الكوارث التي قد تنتج عن الزلازل متوسطة القوة في المدن غير المستعدة.

وفي تعليقه عبر منصة "X" على الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان بقوة 6 درجات وتسبب في دمار هائل وخسائر بشرية كبيرة، أكد جورور، أن أفغانستان تواجه عملية إغاثة صعبة مع وجود مئات القتلى وآلاف المصابين، مشيرا إلى أن معظم المناطق المتضررة شهدت دمارا واسعا.

وأعرب البروفيسور عن دهشته من حجم الدمار الناتج عن زلزال بهذه القوة، قائلا: "من الصعب تصديق أن زلزالا بهذه القوة يمكن أن يتسبب في مثل هذا الدمار الكبير، لكن هذا يحدث عندما لا تكون المدن مجهزة لمقاومة الزلازل".

وأضاف أن الخطر يتضاعف في المناطق التي تنتشر فيها المباني غير الآيلة والتنمية العمرانية غير المنظمة، كما هو الحال في أفغانستان.

كما وجه جورور تحذيرا إلى جميع البلدان المعرضة للزلازل، بما في ذلك تلك الواقعة على خطوط صدع نشطة، مؤكدا على الحاجة الملحة لبناء مدن قادرة على تحمل الزلازل.

واختتم تصريحه بدعوة جميع أطراف المجتمع إلى التعاون لتحقيق هذا الهدف، قائلا: "دعونا نطالب بتحويل مدن بلدنا الجميلة إلى مدن مقاومة للزلازل، ولنعمل جميعا يدا بيد لتحقيق ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الزلزال الذي ضرب أفغانستان منذ نحو أسبوعين أودى بحياة أكثر من 2200 شخص، وترك عشرات الآلاف بلا مأوى بسبب الدمار الذي خلفه في البنية التحتية، وفقا لروسيا اليوم.

