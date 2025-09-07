ميخائيل أوليانوف: وزير التجارة الأمريكي يتصرف كأنه ممثل قوة استعمارية



وكالات

وصف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ، كأنه "ممثل قوة استعمارية"، تعليقا على تصريحاته بشأن الهند.

وعلق أوليانوف على مقابلة لوتنيك الأخيرة مع وكالة "بلومبرج"، التي صرح فيها بأن الهند لا تزال ترفض فتح سوقها المحلية أمام المنتجات الأمريكية، والتوقف عن شراء النفط الروسي، وتعليق مشاركتها في مجموعة "بريكس".

وكتب أوليانوف على منصة "إكس": "يتصرف هذا الرجل لوتنيك كممثل لقوى استعمارية، إنه لا يفهم بصدق لماذا لا تعير الهند اهتماما لتهديدات وابتزازات واشنطن".

وفرضت الولايات المتحدة في 6 أغسطس رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية.

وبالتالي، رُفعت الرسوم الجمركية على واردات السلع والخدمات الهندية إلى 50%، وفقا لروسيا اليوم.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهند لأنها دأبت على شراء معظم معداتها العسكرية من روسيا، وأنها إلى جانب الصين أكبر مشتر لموارد الطاقة الروسية.

وتصف الهند الإجراءات الأمريكية أنها "غير معقولة وغير عادلة"، لكنها تؤكد استعدادها للحوار ومواصلة البحث عن حلول وسط.

كما تُشير السلطات الهندية إلى أن الانتقادات الأمريكية انتقائية، إذ تواصل الصين والاتحاد الأوروبي شراء النفط الروسي.