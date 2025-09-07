شهداء ومصابون في غارات للاحتلال على مدينة غزة



وكالات

استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عدد من الشهداء، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين، جراء استمرار غارات الاحتلال على مدينة غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية مدرسة الفرابي التي تؤوي مئات النازحين، في محيط ملعب اليرموك، بمدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين.

كما استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الغزالي، بحي الشيخ رضوان، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء، بينهم طفل وسيدة، ووقوع عدد من المصابين.

جيش الاحتلال استهدف كذلك خيمة تؤوي نازحين، في مفترق التشريعي، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين ووقع عدد من المصابين.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، ليل السبت، أن الجيش يستعد لقصف أبراج أخرى في قلب مدينة غزة، وفقا للغد.