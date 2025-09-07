إعلان

شهداء ومصابون في غارات للاحتلال على مدينة غزة

03:11 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

الغارات الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عدد من الشهداء، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين، جراء استمرار غارات الاحتلال على مدينة غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية مدرسة الفرابي التي تؤوي مئات النازحين، في محيط ملعب اليرموك، بمدينة غزة، مما أدى إلى وقوع عدد من المصابين.

كما استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية في عمارة الغزالي، بحي الشيخ رضوان، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء، بينهم طفل وسيدة، ووقوع عدد من المصابين.

جيش الاحتلال استهدف كذلك خيمة تؤوي نازحين، في مفترق التشريعي، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين ووقع عدد من المصابين.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، ليل السبت، أن الجيش يستعد لقصف أبراج أخرى في قلب مدينة غزة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية جيش الاحتلال مدينة غزة غزة قصف غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)