أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر، بأن رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة ستتجنب أجواء دول قد تحترم أوامر الاعتقال الدولية في حقه.

وقالت الصحيفة العبرية، إن من الدول التي قد تستجيب لأمر التوقيف الدولي الصادر بحقه في حال هبوط اضطراري، بريطانيا وفرنسا والبرتغال.

وأضافت أنه نظرًا لطول المسار، يمنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الصحفيين من مرافقة الطائرة. كما سيصل بعض أعضاء الوفد المرافق إلى الولايات المتحدة على متن رحلات تجارية.

وقبل قليل، غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطار بن جوريون، متجهًا إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس دونالد ترامب غدًا، وفقًا لما أفاد به مكتبه.

ومن المتوقع أن تركز الزيارة إلى منتجع مارالاجو التابع لترامب في بالم بيتش على مستقبل قطاع غزة وملفات سوريا وحزب الله اللبناني وإيران.

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين خلال حرب غزة.